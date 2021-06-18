Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна готовиться к конфронтации с США

В то же время диктатор не исключил диалога с новой администрацией США.

Корейская Народно-Демократическая Республика должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США.

Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в пятницу, 18 июня, во время пленума ЦК Трудовой партии Кореи, пишет Yonhap со ссылкой на KCNA.

Отмечается, что диктатор "детально проанализировал политическую тенденцию новой администрации США в отношении Республики и разъяснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления деятельности, которые необходимо поддерживать в отношениях с США в ближайшие дни".

"Генеральный секретарь подчеркнул необходимость подготовиться как к диалогу, так и к конфронтации, особенно полностью подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство нашего государства и его интересы для независимого развития, а также надежно гарантировать мирную среду и безопасность нашей страны", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также призвал "резко и оперативно отвечать на ежечасно изменяющееся положение и прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".

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Это первое послание северокорейского лидера к США после инаугурации президента Джо Байдена.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что встретится с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, только если администрация американского лидера будет "точно знать" темы переговоров.

По его словам, саммит должен будет сопровождаться предварительными обязательствами по деэскалации. Кроме того, стороны должны будут определить параметры для дальнейших обсуждений ядерного арсенала Северной Кореи.

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