Ким Чен Ын заявил о поддержке Путина в войне в Украине

Россия радуется, что Пхеньян солидарен с ними в вопросах войны в Украине.

КНДР сохраняет твердую поддержку войны, которую агрессор Россия развязала против Украины. Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын в дальнейшем готов стоять на стороне РФ.

Об этом северокорейский лидер заявил во время встречи с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, сообщает KCNA.

"Ким Чен Ын заявил, что неизменная поддержка России в борьбе за защиту национального суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности останется неизменным выбором и решительной волей правительства КНДР и в будущем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким и Шойгу выразили готовность двух стран "безоговорочно выполнять" положения подписанного в прошлом году Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. Кроме того, они обсудили "перспективные проекты дальнейшего расширения и активизации обменов и сотрудничества в сфере безопасности и других сфер".

В свою очередь, Шойгу поблагодарил диктатора Северной Кореи за помощь и солидарность по "украинскому вопросу". По его словам, "Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление".

Напомним, аналитики Forbes назвали потери России и КНДР в Курской области. Отмечается, что Северная Корея все еще имеет большие резервы войск и техники. Пока ничто не свидетельствует о том, что поддержка Пхеньяном усилий Москвы ослабевает, чего нельзя сказать об американской помощи Украине.

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