ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Ким для GB News: Мы стремимся восстановить Украину и жить в мирной стране под открытым небом

Украине необходимо углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами Запада, в частности в сфере Mil-Tech – это один из залогов восстановления страны и дальнейшего мирного процветания. Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью для подкаста Chopper's Political Podcast от GB News.

Ким для GB News: Мы стремимся восстановить Украину и жить в мирной стране под открытым небом

По его убеждению, Украине сейчас нужна не только поддержка Запада – нам нужно полноценное сотрудничество в экономике.

"Нам нужно быть экономически сильными, ведь наша экономика должна работать. Нам необходимо сотрудничество в сфере Mil-Tech. Нам нужен весь ваш опыт, в том числе опыт работы в рамках оборонных инициатив, и это путь с двусторонним движением. Мы должны научиться у вас, как создавать эффективную и управляемую систему. В то же время ваши солдаты могут учиться у нас, а также ваши солдаты могут учиться у нас, а также ваши солдаты могут учиться у нас. и сотрудничество во всех сферах”, - отметил чиновник.

Мы стремимся восстановить Украину, жить в мирной стране под открытым небом, отстроить государство и инвестировать в наших людей, добавил он.

"Мы хотим иметь высокотехнологичную страну с достойным уровнем оплаты труда, и я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы уже сейчас приглашаем инвесторов. Поэтому мы воюем одной рукой, а другой - готовимся к восстановлению нашей страны", - завершил Виталий Ким.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie