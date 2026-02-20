Ким для GB News: Мы стремимся восстановить Украину и жить в мирной стране под открытым небом

Реклама

По его убеждению, Украине сейчас нужна не только поддержка Запада – нам нужно полноценное сотрудничество в экономике.

"Нам нужно быть экономически сильными, ведь наша экономика должна работать. Нам необходимо сотрудничество в сфере Mil-Tech. Нам нужен весь ваш опыт, в том числе опыт работы в рамках оборонных инициатив, и это путь с двусторонним движением. Мы должны научиться у вас, как создавать эффективную и управляемую систему. В то же время ваши солдаты могут учиться у нас, а также ваши солдаты могут учиться у нас, а также ваши солдаты могут учиться у нас. и сотрудничество во всех сферах”, - отметил чиновник.

Мы стремимся восстановить Украину, жить в мирной стране под открытым небом, отстроить государство и инвестировать в наших людей, добавил он.

"Мы хотим иметь высокотехнологичную страну с достойным уровнем оплаты труда, и я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы уже сейчас приглашаем инвесторов. Поэтому мы воюем одной рукой, а другой - готовимся к восстановлению нашей страны", - завершил Виталий Ким.