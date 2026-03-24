Ким: Для качественной реабилитации раненых важно построение единой системы

Об этом в материале для "LB.ua" заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Уже сегодня более 130 тысяч ветеранов имеют инвалидность в результате войны. Да и в целом, по оценкам ВОЗ, каждый третий человек в течение жизни нуждается в реабилитации. В Украине эта цифра очевидно больше из-за войны и отсутствия у людей привычки заботиться о своем здоровье", - отметил Ким.

По его мнению, система поддержки должна двигаться не только через финансирование заведений, но и через помощь конкретному человеку – с возможностью выбора и без лишней бюрократии.

"Все вместе, государство и частный сектор формируют необходимую инфраструктуру. И на этом этапе нужно осознать наибольшую потребность - для качественной реабилитации очень важно построение единой системы. Когда человек или его родные видят маршрут между заведениями, понимают куда идти после выписки из больницы и как и где получить помощь дальше", - подчеркнул Ким.

Он наметил несколько направлений усовершенствования системы реабилитации в Украине. Во-первых, ее необходимо обеспечить квалифицированными кадрами, такими как эрготерапевты, которых критически не хватает.

Еще одна задача – упростить маршрут пациента. Чтобы раненый и его семья знали, где получать необходимые направления и куда с ними идти, без бюрократических проволочек.

"Нередко те, кто нуждаются в реабилитационных услуг, жалуются на отсутствие четкой информации о том, что пациенту делать дальше: какие социальные услуги существуют, где получить вспомогательные средства, как оформить поддержку. Это задача для государства, и мы должны выполнить его, обеспечив каждому нуждающемуся один непрерывный процесс восстановления. В котором будет минимум очередей и действительно доступ."

Отдельная задача, на которой он остановился – психологическая поддержка, ведь до 20% ветеранов имеют симптомы ПТСР или депрессии.

"В то же время есть вещи, которые уже работают. Например, спорт. Во многих случаях именно он становится точкой возвращения - дает контроль над телом, стабилизирует психику, возвращает человека в социум. Пока это отдельные инициативы, но нам нужно сформировать соответствующую эффективную государственную политику. Виталий Ким.

Он призвал подходить к вопросу реабилитации с другой логикой, когда план восстановления формируется еще в больнице и не обрывается после выписки; когда реабилитация доступна не только в соответствующих центрах, но и в общинах и дома; когда психологическая поддержка – не опция, а обязательная часть; когда есть ответственный человек, ведущий пациента по всему маршруту и не дающий этому процессу оборваться.

И когда человек, проходящий реабилитацию, получает государственную помощь не только на отдельные процедуры, но и на реальные расходы, без которых восстановление просто невозможно – транспорт, приобретение, ремонт и обслуживание протезов, а также других вспомогательных средств.

"К этому нужно стремиться. Тогда мы сможем вернуть миллионы людей, физически выживших, но испытывающих психологические сложности, к полноценной социальной, экономической, культурной жизни. Именно для этого и нужна реабилитация", - резюмировал Виталий Ким.