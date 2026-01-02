Ким и Терехов возглавили рейтинг региональных лидеров с наивысшим доверием — опрос

Реклама

Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией SOCIS.

Согласно опросу, относительно уровня доверия к лидерам разных сфер политической, общественной и духовной жизни в списке региональных чиновников, к которым есть высшее доверие со стороны общества, Виталий Ким занял первое место с уровнем доверия в 44%, а Игорь Терехов второе с 40%.

Среди представителей центральной власти наибольшим доверием пользуется президент Владимир Зеленский (43%) и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров (26%).

Также украинцы высказались по поводу наивысшего уровня доверия к военным лидерам: экс-главком, посол в Великобритании Валерий Залужный - 76%, начальник ГУР Кирилл Буданов - 72%.

Исследование, проведенное SOCIS, является частью постоянного мониторинга общественного мнения Барометр, который компания проводит регулярно последние 10 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 2,6%.