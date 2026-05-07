Ким: У Украины есть все предпосылки, чтобы стать площадкой для развития технологий разминирования

Реклама

Такое убеждение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в материале на портале delo ua .

«Важную роль (во внедрении государственной стратегии разминирования. — Ред.) будут играть инновации. Современные технологии – от беспилотных систем до автоматизированных решений по обнаружению взрывоопасных предметов – могут существенно сократить время и стоимость разминирования. У Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития таких технологий», — отметил Ким.

По его убеждению, важно понимать, что разминирование — это не только очищение территорий. Это о восстановлении нормальной жизни, возвращении людей в общины, запуске бизнеса, развитии сельского хозяйства и создании предпосылок для инвестиций.

Реклама

«Особенно остро это ощущается в южных регионах Украины, где значительные площади остаются потенциально опасными и не могут использоваться полноценно», – добавил глава области.

В итоге, подчеркнул он, вопрос разминирования выходит далеко за пределы тематики безопасности: он напрямую связан с экономическим будущим страны.

«Без системного и масштабного подхода к разминированию невозможно говорить ни о полноценном восстановлении, ни о устойчивом экономическом росте. Без разминирования не будет обновления, инвестиций и масштабного возвращения людей. И пока наша земля и акватории остаются заминированными — экономика будет оставаться ограниченной в своем развитии. Поэтому вопрос сегодня не только в деньгах и в сроках. Вопрос в другом: готовы ли мы сделать разминирование таким же национальным приоритетом, как оборона и восстановление — не декларативно, а на уровне конкретных решений и ресурсов?» – резюмировал Виталий Ким.

Новости партнеров