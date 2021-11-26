Кинологи, госохрана и журналисты: в Сети показали активную подготовку к пресс-марафону Зеленского (фото, видео)

Кинологи, госохрана и журналисты: в Сети показали активную подготовку к пресс-марафону Зеленского (фото, видео)

Зеленский 26 ноября пообщается со СМИ.

Президент Владимир Зеленский через несколько часов начнет свой пресс-марафон, который будет посвящен экватору его каденции на должности главы государства. Событие состоится возле метро "Арсенальная" в одном из заведений, где уже идет активная подготовка.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Как известно, для трехчасового пресс-марафона выбрали коворкинг Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная". По информации журналистов, кинологи с собаками проверяют территорию, а возле здания собираются правоохранители, но оцепления пока нет.

Также на месте уже находятся работники управления госохраны, а перед входом в заведение – дежурят журналисты разных изданий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон. На событие в связи с пандемией приглашены только 30 журналистов из ведущих всеукраинских и международных СМИ.

Впоследствии стало известно, что Офис президента сменил локацию пресс-марафона Зеленского.

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