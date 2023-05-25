Кипр заявил, что будет поддерживать санкции ЕС против России: "Мы находимся на правильной стороне истории"

В Кипре обязались поддерживать антироссийские санкции ЕС.
Президент Кипра Никос Христодолидис заявил, что государство "изначально" ввело санкции против России за ее агрессию против Украины, и будет продолжать это делать.
Об этом он сказал на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.
"С самого начала Кипр вводит все санкции, связанные с российским вторжением в Украину. Мы находимся на правильной стороне истории и будем продолжать в том же направлении", – сказал президент Кипра.
В то же время Христодолидис просит, чтобы страны ЕС поддержали те отрасли экономики страны, в частности, судоходство, которые столкнулись с последствиями таких санкций.
"Там, где есть затраты для европейской промышленности из-за решений, которые мы принимаем, — правильные решения, которые мы принимаем, — Европейский Союз должен вмешаться, чтобы поддержать эти сектора", — добавил лидер Кипра.
Напомним, ранее Кипр согласился предоставить Украине советскую технику по своему запасу, в том числе танки Т-80У. Однако заявил Германии, что согласен на поставки, но хочет получить танки Leopard 2.
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