Кипр заявил, что будет поддерживать санкции ЕС против России: "Мы находимся на правильной стороне истории"

Президент Кипра Никос Христодолидис заявил, что государство "изначально" ввело санкции против России за ее агрессию против Украины, и будет продолжать это делать.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

"С самого начала Кипр вводит все санкции, связанные с российским вторжением в Украину. Мы находимся на правильной стороне истории и будем продолжать в том же направлении", – сказал президент Кипра.

В то же время Христодолидис просит, чтобы страны ЕС поддержали те отрасли экономики страны, в частности, судоходство, которые столкнулись с последствиями таких санкций.

"Там, где есть затраты для европейской промышленности из-за решений, которые мы принимаем, — правильные решения, которые мы принимаем, — Европейский Союз должен вмешаться, чтобы поддержать эти сектора", — добавил лидер Кипра.

Напомним, ранее Кипр согласился предоставить Украине советскую технику по своему запасу, в том числе танки Т-80У. Однако заявил Германии, что согласен на поставки, но хочет получить танки Leopard 2.

Читайте также: