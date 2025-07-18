Кир Стармер сделал заявление об отправке миротворцев в Украину

Кир Стармер / © Associated Press

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"Коалиция решительных" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину. Планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает The Guardian.

"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно к достижению перемирия. Именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "Коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", - сказал глава британского правительства.

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По его словам, для разработки конкретных военных планов нужно время, поэтому их решили подготовить к прекращению огня.

"Самое важное и часто самое сложное – у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - добавил руководитель британского правительства.

Напомним, на прошлой неделе состоялся виртуальный саммит "Коалиции желающих", который провели президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Париж и Лондон планируют увеличить количество миротворцев до 50 тысяч военнослужащих. Такие подразделения могут участвовать в стабилизационной миссии в Украине после прекращения боевых действий.

Французский лидер подчеркнул, что у них есть готовый план развертывания контингента в Украине. Между тем в РФ традиционно разразились заявлениями, мол, видят в этом угрозу.

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Дата публикации 12:44, 14.07.25 Количество просмотров 36 Трамп подтвердил поставку оружия! Кто заплатит за "Петриоты" для Украины?