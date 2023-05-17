Кирби анонсировал конкретные шаги от G7, чтобы усилить изоляцию РФ

На саммите глав стран G7 в Японии будут сделаны конкретные шаги для того, чтобы усилить изоляцию РФ.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«За последние 15 месяцев после вторжения России G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру», — отметил представитель администрации Байдена.

Он подчеркнул, что уровень солидарности стран «Группы семи» сейчас даже крепче, чем в прошлом году.

"Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и ослаблению ее способности вести жестокую войну", — резюмировал Кирби.

Санкции против России: детали

Напомним, в Германии заявили, что Россия нашла способ обходить санкции и импортировать их товары из-за привлечения третьих стран, в том числе Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.

Следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.

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