Кирби объяснил причины "медленного" контрнаступления Украины

Россияне все еще энергично пытаются защищаться от этих усилий украинцев, и несут потери.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

«Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла и дальше добиваться успеха на поле боя, а не спекулировать о том, что это может или нет повлияет на политический спектр внутри России», — отметил Кирби.

Также он ответил на вопросы журналистов, почему контрнаступление в Украине идет медленнее, чем ожидалось.

«Я повторю это сегодня – я не собираюсь делать кресельный защитник контрнаступления с этой трибуны. С этим должен говорить президент Зеленский. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что они имеют то, что им нужно для достижения успеха, будь то обучение, инструменты, оборудование. И на этой неделе вы увидите еще один раунд поддержки, объявленный этой администрацией для Украины по оружию и возможностям. Поэтому мы сосредоточены на этом», — сказал американский чиновник.

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Но он пояснил, что, когда Украина проводит наступательные операции, чтобы вернуть часть этой территории, она сталкивается с обороной России, и россияне инвестировали в эти оборонные возможности.

«Потери несут с обеих сторон. Сейчас на востоке и юге страны идут активные боевые действия. Но мы пытаемся убедиться, что у украинцев есть все необходимое для успеха в этой борьбе», — резюмировал Кирби.

По последним данным Минобороны Украины, украинская армия за неделю во время наступления уволила на юге 17 кв. км, всего – 130 кв. км. В частности, Силы обороны Украины продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Что касается Бахмутского направления, то украинская армия предприняла контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения – от 1 до 2 км.

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