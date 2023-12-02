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Кирби открестился от американской помощи для Украины во время внешних операций в РФ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Кирби открестился от американской помощи для Украины во время внешних операций в РФ

США не поощряют украинские силы по действиям внутри России / Фото: Pexels

США не дают официальных комментариев относительно подрыва поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

США подчеркивают, что не снабжают украинскую сторону возможностями для проведения операций на территории РФ.

С соответствующим заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

«Я не могу подтвердить эти сообщения», — отметил официальный представитель администрации США по просьбе прокомментировать информацию в СМИ, что украинские спецслужбы провели успешные операции на БАМе.

В то же время, он повторил последовательную позицию Вашингтона, озвученную ранее, что Соединенные Штаты «не поощряют и не обеспечивают возможностями атаки украинских сил внутри России».

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Дата публикации
Просмотры
365
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