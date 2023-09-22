Кирби заявил, что администрация Байдена увидела решительную поддержку помощи Украине со стороны Конгресса.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, что администрация президента Джо Байдена увидела «решительную поддержку» помощи Украине со стороны Конгресса, «особенно на уровне руководства».
Кирби признал, что «растет количество голосов людей, особенно среди республиканцев в Палате представителей, которые спорят о том, стоит ли Украина усилий». Но в интервью Вольфу Блитцеру из CNN он сказал, что эти недоброжелатели «не представляют их руководство». — они даже не представляют большинство своей партии, поэтому мы будем на этом оставаться».
Во время сегодняшней встречи президента с президентом Украины Владимиром Зеленским Кирби сказал, что Байден "был очень благодарен за получение обновленной информации на поле боя" от своего украинского коллеги.
И он отрицает обеспокоенность, что недавно объявленные сегодня 325 миллионов долларов не включают армейские тактические ракетные системы (ATACMS), как Украина просили раньше.
«Я бы вам сказал, что мы продолжаем говорить с украинцами — мы имеем и будем — о том, что им нужно на поле боя, и вы сами слышали, как президент Зеленский говорил, что этот пакет, который сегодня объявил президент, это именно то, что нужно его силам», – сказал Кирби. «Мы не собираемся принимать ничего как должное, мы собираемся продолжать говорить с ним об этом в будущем».
Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.
Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности.
Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.
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