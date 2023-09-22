Кирби заявил, что администрация Байдена увидела решительную поддержку помощи Украине со стороны Конгресса.

Кирби признал, что «растет количество голосов людей, особенно среди республиканцев в Палате представителей, которые спорят о том, стоит ли Украина усилий». Но в интервью Вольфу Блитцеру из CNN он сказал, что эти недоброжелатели «не представляют их руководство». — они даже не представляют большинство своей партии, поэтому мы будем на этом оставаться».

Во время сегодняшней встречи президента с президентом Украины Владимиром Зеленским Кирби сказал, что Байден "был очень благодарен за получение обновленной информации на поле боя" от своего украинского коллеги.

И он отрицает обеспокоенность, что недавно объявленные сегодня 325 миллионов долларов не включают армейские тактические ракетные системы (ATACMS), как Украина просили раньше.

«Я бы вам сказал, что мы продолжаем говорить с украинцами — мы имеем и будем — о том, что им нужно на поле боя, и вы сами слышали, как президент Зеленский говорил, что этот пакет, который сегодня объявил президент, это именно то, что нужно его силам», – сказал Кирби. «Мы не собираемся принимать ничего как должное, мы собираемся продолжать говорить с ним об этом в будущем».

Также читайте Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем — Зеленский

Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности.

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.