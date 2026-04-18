Кирилл Буданов: Мы выбьем почву из-под ног коррупции

Реклама

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в своем официальном Telegram-канале, подводя итоги конференции «Операция „Евроинтеграция“: реформы в сфере справедливости».

По словам руководителя ОП, именно ручное управление формирует среду, в которой коррупция имеет больше возможностей для развития.

"Ручное управление - это "благодатная" почва для роста коррупции", - отметил он.

Реклама

В то же время, по мнению Буданова, в случае введения прозрачных, понятных и одинаковых для всех правил пространство для злоупотреблений и коррупции существенно сужается.

«Там, где вместо телефонного права и ручного управления действуют прозрачные, понятные и, главное, единые для всех правила, коррупции становится значительно сложнее существовать», — констатировал председатель ОП.

Также он отметил открытость Офиса президента к диалогу и рассмотрению любых конструктивных предложений по противодействию коррупции на всех уровнях власти.