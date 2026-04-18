Кирилл Буданов: Мы выбьем почву из-под ног коррупции
Ликвидация «телефонного права» и отказ от ручного управления государственными процессами позволят окончательно выбить почву из-под ног коррупции.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в своем официальном Telegram-канале, подводя итоги конференции «Операция „Евроинтеграция“: реформы в сфере справедливости».
По словам руководителя ОП, именно ручное управление формирует среду, в которой коррупция имеет больше возможностей для развития.
"Ручное управление - это "благодатная" почва для роста коррупции", - отметил он.
В то же время, по мнению Буданова, в случае введения прозрачных, понятных и одинаковых для всех правил пространство для злоупотреблений и коррупции существенно сужается.
«Там, где вместо телефонного права и ручного управления действуют прозрачные, понятные и, главное, единые для всех правила, коррупции становится значительно сложнее существовать», — констатировал председатель ОП.
Также он отметил открытость Офиса президента к диалогу и рассмотрению любых конструктивных предложений по противодействию коррупции на всех уровнях власти.