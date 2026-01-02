ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
583
Время на прочтение
1 мин

Кирилл Буданов стал новым руководителем Офиса президента

Владимир Зеленский назначил нового главу ОП вместо уволенного Андрея Ермака.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов – украинский военный разведчик, генерал-лейтенант, один из самых известных представителей силового блока в команде президента. С 2021 года возглавляет Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), превратив его в одну из самых активных и влиятельных структур в секторе безопасности.

Буданов родился в Киеве, окончил Одесский институт Сухопутных войск, служил в спецподразделениях военной разведки. Участвовал в боевых операциях на Донбассе с 2014 года, неоднократно выполнял задачи в тылу противника.

После назначения руководителем ГУР Буданов стал одним из ключевых стратегов обороны Украины: координировал спецоперации, работу с партизанскими движениями, операции в Крыму и на оккупированных территориях, а также международное разведывательное сотрудничество. Во время полномасштабной войны получил репутацию одного из самых эффективных и закрытых руководителей сектора безопасности.

Дата публикации
Количество просмотров
583
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie