Кирилл назвал Путина "чудом Божьим": в ЦПД заявили о сакрализации власти в РФ

Патриарх Русской православной церкви Кирилл во время проповеди в главном кафедральном соборе Москвы назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "православным вождем".

Кроме этого, он заявил, что правление Путина является "чудом Божьим" и якобы стало возможным благодаря "молитвам святых угодников".

В ЦПД заявили, что РПЦ строит культ личности Путина

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что подобная риторика выходит далеко за пределы религиозной плоскости.

По их словам, РПЦ фактически сакрализует политическую власть и наделяет Путина образом незаменимого лидера, который является классическим элементом построения культа личности, когда политика преподносится как носитель "особой божественной миссии".

РПЦ назвали инструментом кремлевской пропаганды

В ЦПИ также подчеркнули, что такие заявления еще раз подтверждают: Русская православная церковь не является независимым религиозным институтом.

Там отметили, что использование религии для превознесения Путина является элементом идеологического влияния на общество.

Кроме того, в Центре неоднократно фиксировали участие РПЦ в милитаризации, оправдании войны против Украины и продвижении кремлевских нарративов под прикрытием "духовных ценностей". Также ЦПИ анализировал роль РПЦ как милитарного инструмента в системе государственной пропаганды РФ в соответствующем отчете.

Ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал россиян идти на войну. Мол, сейчас нужна мобилизация всех сил, потому что перед Россией стоит задача выйти победительницей из борьбы, которую против нее развязали "силы зла".