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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2348
Время на прочтение
1 мин

Кирилл Верес резко высказался по поводу митингов в Киеве и политических игр вокруг НАБУ

Украина не может позволить себе политические игры и спекуляции вокруг антикоррупционных органов в условиях внешней агрессии. Все это может привести к повторению 1917-1918 годов и потере государственности.

Кирилл Верес резко высказался по поводу митингов в Киеве и политических игр вокруг НАБУ

© скриншот с видео

Такую позицию занял командир отдельного полка беспилотных систем К2 полковник Кирилл Верес.

«Как показал опыт национально-освободительной борьбы, раздор тогда взял свое. И мы, чтобы не говорить "потеряли", просто прож*али все перед лицом внешнего врага. Тогда мы на десятилетия лишились государства. Я убежден, что история должна нас чему-то учить. Как минимум — это тому, что во время столь большой войны, во время борьбы за существование государства точно нет места для российской агентуры в каких-либо органах. Нет места также и для политических игр и спекуляций на фоне всего происходящего сейчас вокруг антикоррупционных органов», - заявил Верес.

По его словам, трудно удержать государство, когда отдельные политические силы сеют раздор внутри страны.

«А кацапы смотрят и делают выводы. Они не тупые и не слабые, к большому сожалению для нас. И они продолжают двигаться по линии фронта. Так, может, обратим внимание в первую очередь туда?», - подчеркнул Кирилл Верес.

Дата публикации
Количество просмотров
2348
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