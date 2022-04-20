Кислица: армия РФ демонстрировала "стойкость", убегая из-под Киева

Российские солдаты продемонстрировали стойкость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они упорно хранили все награбленное.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал на заседании Совбеза ООН о "героизме" и "стойкости" российской армии, которая бежала с награбленным из-под Киева от украинских войск.

Об этом пишет Укринформ.

Кислица напомнил, что президент РФ Владимир Путин отметил 64-ю мотострелковую бригаду российской армии почетного звания гвардейской. В качестве аргумента Путин сослался на так называемый "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат этой бригады.

Он рассказал, что именно это подразделение "согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев" и месяц находился в Буче, устроив террор против гражданского населения.

"Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества — убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, убежать от украинских войск" — отметил Кис. .

По его словам, российские солдаты продемонстрировали устойчивость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они упорно сохраняли все награбленное.

"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили угнанными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", — сказал постпред.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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