Кислица отреагировал на выступление главы МИД РФ на Генассамблее ООН: "Зашкаливание цинизма и святотатства"

Кислица охарактеризовал выступление Лаврова как "пластик".

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица охарактеризовал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН как "пластик", отметив "зашкаливание цинизма и святотатства".

Соответствующее мнение он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Если бы не зашкаливание цинизма и святотатства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы весь этот ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все "пластик", если смотреть на это выступление через оптику международного права", — указал Кислица.

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Он также отметил, что речь Лаврова стоит послушать как "перечень зон борьбы (РФ. — Ред.) с Западом, США, ЕС, демократией и свободой". В то же время постпред Украины в ООН посоветовал не забывать о "ментальной гигиене в ходе и после ознакомления с этим дурманом".

Во время выступления на Генассамблее ООН глава российского дипломатического ведомства заявил о так называемой концепции "порядка, основанного на правилах", которая "базируется на двойных стандартах", и которую Запад якобы "настойчиво внедряет в политический оборот в противовес международному праву".

Российский дипломат также вспомнил о незаконной оккупации Крыма, охарактеризовав ее как "свободное волеизъявление" крымчан на "референдуме по воссоединению с Россией", которое "противоречило геополитическим интересам Запада".

Кислица же иронично отреагировал на такие высказывания следующим замечанием: "Что уж говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а пока продолжает вооруженную агрессию на Востоке Украины... Правила — ничто, международное право — все".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности из-за агрессии со стороны Российской Федерации. Соответствующее заявление он озвучил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Все выступление Зеленского на Генассамблее, во время которого он сравнил ООН с "супергероем на пенсии", можно прочитать по ссылке.

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