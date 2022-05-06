Кислица озвучил вероятную цель русской войны в Украине: подробности

Россия украла около 400 тыс. тонн зерна из временно оккупированных районов.

Создание продовольственного кризиса в Украине и мире, вероятно, является одной из умышленных целей российской войны.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза по поддержанию мира и безопасности Украины, пишет Укринформ.

Россия похитила около 400 тыс. тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, что составляет треть всех запасов этих регионов, рассказал он.

«Учитывая, что украденное зерно должно быть использовано для следующего урожая, это уже усилило угрозу голода», — добавил он.

Россия также нападает на зерновые элеваторы, сельскохозяйственную инфраструктуру и склады удобрений, а также продолжает разворовывать сельскохозяйственный транспорт, сказал постпред. Ограбление зернохранилищ, блокада поставок из украинских портов и минирование морских путей ставят под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

По данным ООН, более 1,7 млрд человек в мире могут оказаться под угрозой нищеты и голода в результате сбоев в системе производства продовольствия, вызванных полномасштабной войной России против Украины. При этом РФ продолжает умышленно блокировать посевную в Украине.

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Украина требует от России прекратить незаконное похищение зерна, разблокировать украинские порты и восстановить свободу судоходства.

«Мы призываем международное общество усилить экономические санкции против России, чтобы остановить ее военную агрессию против Украины, предотвратить гуманитарную катастрофу и мировой продовольственный кризис», — резюмировал он.

Напомним, что Совет Безопасности ООН обсуждает сейчас проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине и в условиях российской агрессии в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год "Поддержка мира и безопасности Украины".

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