Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал россиян "собирать манатки и отправляться на границы 1991 года".

Таким образом, Кислица обратился к представителям страны-агрессорки России в ООН. Он частично процитировал заместителя российского МИДа Сергея Рябкова.

"Принужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их заместителя министра, этакого Рябкова... Пора вам выполнить наставление вашего начальника, который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора выполнить самим — "собирать манатки и отправляться на рубеже 1991 года", — написав Кислица в своем Twitter.

Также Кислица ранее написал, что очередное заседание Совбеза ООН созвали по требованию России, которое не удовлетворено тем, что мероприятие предоставляет украинцам оружие для защиты от агрессии.

"Лавровцы потребовали созыва Совета Безопасности ООН скулить о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-изменники" которых уже на нарах. Хотя, судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами", — написал Кислица.

Напомним, ранее сообщалось, что по требованию РФ будет созвано заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждать поставки Украине оружия странами Запада для защиты от российских агрессоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко придумал, что контрнаступления ВСУ на фронте не будет, и назвал его дезинформацией.

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