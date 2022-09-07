Кислица рассказал, что должен быть результатом международных усилий вокруг ЗАЭС

Об этом заявил постпред Украины Сергей Кислица, пишет Укринформ.

Это ключевая предпосылка для восстановления «не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву».

«Главным результатом совместных международных усилий должен стать вывод российского военного и гражданского персонала с территории ЗАЭС, а также из Энергодара. Это, безусловно, возобновит безопасную эксплуатацию станции, как было до полномасштабной российской войны против Украины», — сказал он.

Россия использует ЗАЭС в качестве щита для своего личного состава и военной техники, что и подтвердила миссия МАГАТЭ.

Делегация Украины, как и миссия МАГАТЭ, считает, что персонал станции работает «в очень сложных условиях, когда на объекте присутствуют военнослужащие и военная техника, а также представители «Росатома», добавил Кислица, призвав Россию выполнить указанную в отчете рекомендацию по их отвод.

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Украина приняла к сведению рекомендацию МАГАТЭ о создании защитной зоны «для предотвращения ядерной аварии в результате физического повреждения, причиненного военными средствами», и готова к консультациям по этому вопросу, «если реализация этой инициативы приведет к демилитаризации и деоккупации ЗАЭС».

«Снова, уже второй раз, из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от ядерной катастрофы», — резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное, чего мир ждет от МАГАТЭ по поводу Запорожской АЭС.

4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.

Военные РФ по-прежнему остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами.

Четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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