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Кислица рассказал, что должен быть результатом международных усилий вокруг ЗАЭС

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Кислица рассказал, что должен быть результатом международных усилий вокруг ЗАЭС

Фото: Associated Press

Единственным способом устранить ядерную угрозу является вывод войск России из ЗАЭС.

Об этом заявил постпред Украины Сергей Кислица, пишет Укринформ.

Это ключевая предпосылка для восстановления «не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву».

«Главным результатом совместных международных усилий должен стать вывод российского военного и гражданского персонала с территории ЗАЭС, а также из Энергодара. Это, безусловно, возобновит безопасную эксплуатацию станции, как было до полномасштабной российской войны против Украины», — сказал он.

Россия использует ЗАЭС в качестве щита для своего личного состава и военной техники, что и подтвердила миссия МАГАТЭ.

Делегация Украины, как и миссия МАГАТЭ, считает, что персонал станции работает «в очень сложных условиях, когда на объекте присутствуют военнослужащие и военная техника, а также представители «Росатома», добавил Кислица, призвав Россию выполнить указанную в отчете рекомендацию по их отвод.

Украина приняла к сведению рекомендацию МАГАТЭ о создании защитной зоны «для предотвращения ядерной аварии в результате физического повреждения, причиненного военными средствами», и готова к консультациям по этому вопросу, «если реализация этой инициативы приведет к демилитаризации и деоккупации ЗАЭС».

«Снова, уже второй раз, из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от ядерной катастрофы», — резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное, чего мир ждет от МАГАТЭ по поводу Запорожской АЭС.

  • 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.
  • 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.
  • Военные РФ по-прежнему остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами.
  • Четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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