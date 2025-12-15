Кислица ответил на слухи о позиции США во время мирных переговоров

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица / © Getty Images

Американская переговорная команда прилагает усилия, время и ресурсы для установления мира в Украине, и искажать ее подход несправедлив.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в соцсети X.

«Важно, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому завершению войны. Несправедливо искажать подход американской команды, вкладывающей время, усилия и ресурсы по установлению мира. Каждая сторона внимательно прислушивается к другой. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны», — подчеркнул Кислица.

Также журналист Axios Барак Равид процитировал неназванного американского чиновника, который сказал, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США прошли продуктивно.

«Встреча в понедельник между советниками Трампа и президентом Украины Зеленским была продуктивной, сообщил мне американский чиновник», — отметил журналист.

В то же время, ряд западных медиа сообщает о сложном характере переговоров.

В частности, по данным The Wall Street Journal, во время встречи в Берлине 15 декабря спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер не шли на компромиссы с Зеленским и пытались убедить его согласиться на скорейшее мирное соглашение. В Вашингтоне, по информации издания, хотели видеть такое соглашение уже до конца года.

WSJ утверждает, что переговоры якобы «превратились в перетягивание каната», а ключевым спорным вопросом стали территории. Украина, по данным издания, сопротивляется призывам США вывести войска из Донецкой области.

Также распространялась информация, что американская сторона якобы прямо требовала от Украины отказа от Донбасса. Президент Зеленский, по этим данным, отверг такой сценарий, настаивая в начале перемирия без территориальных уступок.

Напомним, переговоры по миру в Украине продолжаются в Берлине от 14 декабря.

Переговоры ведут президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИДа Сергей Кислица, советник руководителя ОП Александр Бевз, американские посланники Стивен Виткофф и Джаред Кушнер.