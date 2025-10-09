"Трамп очень умело меняет тему" - Кислица рассказал, выйдут ли США по переговорам о завершении войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Даже оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа о победе Украины следует воспринимать серьезно, поскольку, по его словам, стоит лидер самого мощного государства мира.

Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Кислица прокомментировал недавний пост Трампа, где он заявил, что Украина может победить военно и вернуть все утраченные территории.

Почему Трамп сменил тон?

На вопрос, есть ли такое изменение риторики только словами, Кислица высказал мнение, что произошли более глубокие изменения, чем кажется на первый взгляд.

"Я считаю, что изменилось не только слова. Очевидно, что некоторые вещи за последние шесть месяцев были проработаны или тщательно проанализированы", - сказал замминистра.

По его мнению, Трамп, по всей вероятности, понял, что Владимир Путин пытается манипулировать руководством США. Это осознание могло прийти после "последовательной реакции россиян" на даже "захватывающие предложения" американцев, среди которых была, например, идея фактического признания российского статуса Крыма.

"Путин это совсем не оценил", - добавил Кислица.

"Это не наша война"

Комментируя частые изменения риторики Трампа — в частности его фразу о том, что война в Украине — это "война Байдена и Зеленского", — Кислица отметил, что этот образ, который складывается у европейцев, скорее карикатурным.

Кислица, присутствовавший в Овальном кабинете во время последней двусторонней встречи с Трампом, описал его как человека в "очень хорошей форме" и с "очень хорошими когнитивными способностями".

"Когда Трампу что-то не нравится, он очень умело меняет тему... И когда американцы говорят:

"Это не наша война", я думаю, что он подразумевает это", - объяснил Кислица.

Замминистра также опроверг интерпретацию, что Трамп просто хочет "избавиться от проблемы Украины и оставить ее европейцам". По его словам, американцы никогда не скрывали, что европейцы несут основную ответственность за ситуацию, но никто в американском руководстве не верит, что об этой проблеме "можно просто забыть".

Напомним, на днях Трамп снова выразил уверенность, что ему удастся закончить войну в Украине.