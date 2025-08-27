Заместитель министра иностранных дел Украины дал Сергей Кислица / © Associated Press

Глава МИД Сергей Лавров является наиболее деструктивным и токсичным элементом во всей верхушке России . Он уже 3,5 года не меняет пластинку.

Об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью «Общественное Новости».

«Лавров доказал не менее чем за три с половиной года, что он является наиболее деструктивным элементом всего политического спектра в Российской Федерации. Если вы хотите услышать наиболее токсичную, наиболее негативную позицию, включите пластинку Лаврова», — подчеркнул Кислица.

И он повторяет одно и то же, добавляет Кислица, уже три с половиной года.

«Те же нарративы — и о легитимности/не легитимности, и о пуче и т.д. Поэтому такое даже вспомним Grain Deal (зерновое соглашение — ред.), который был в Стамбуле подписан. Я хочу вас заверить, что когда генсекретарь ООН — а я тогда был постпредом в Нью-Йорке — помогал заключить эти соглашения, тогда Лавров был одним из самых негативных и токсичных собеседников», — вспомнил Кислица.

Как ни странно, продолжает заместитель главы МИД Украины, российские разведслужбы и военные были более благосклонны для того, чтобы решить вопрос, связанный с коридором в Черном море. Потому Лавров отрабатывает свою программу.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике риторику российских властей относительно якобы «нелегитимности» главы украинского государства Владимира Зеленского. Глава США заявил: слова Лаврова заявления – «показуха».

Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что подобные заявления Кремля не имеют никакого влияния на международное отношение к Украине и ее президенту.

«Безразлично, что они говорят. Каждый устраивает показуху. Это все чушь. Каждый занимается этим», - заявил президент США