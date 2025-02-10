Стало известно, когда Келлог представит Трампу варианты относительно мира в Украине

Среди возможных мер влияния на Россию обсуждается усиление санкций против энергетического сектора, в частности, снижение потолка цен на нефть и использование замороженных российских активов.

Специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить главе США возможные варианты прекращения войны.

По данным Bloomberg, отставной генерал Кит Келлог будет собирать мнения международных лидеров во время стартующей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы.

Келлог не планирует посещать Москву, но его подготовка может стать основой для прямых переговоров Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ожидается, что в ходе встречи Келлог обсудит с европейскими лидерами возможность размещения сдерживающих сил для поддержания любого мирного соглашения. США вряд ли будут привлекать собственные войска, но могут предоставить другие формы поддержки.

Давление на Москву и роль Европы

Согласно сообщениям, Келлог также будет призывать союзников увеличить расходы на оборону, отвечающую требованиям Трампа.

"Все были бы заинтересованы в прекращении этой войны, и потому, очевидно, мы обсудим это с министрами иностранных дел и другими лидерами", – заявил госсекретарь Марко Рубио во время интервью SiriusXM Patriot.

Среди возможных мер влияния на Россию обсуждается усиление санкций против энергетического сектора, в частности, снижение потолка цен на нефть и использование замороженных российских активов.

Администрация Трампа ожидает, что Европа будет играть более активную роль в поддержке Украины. Также среди условий дальнейшей помощи со стороны Вашингтона может быть доступ к украинским природным ресурсам и увеличение закупок американских энергоносителей.

Трамп неоднократно заявлял, что готов напрямую обсудить ситуацию с Путиным и пригрозил новыми санкциями, если Кремль не согласится на переговоры.

Напомним, еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности Украину посетят представители команды президента США Дональда Трампа.