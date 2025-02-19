Кит Келлог в Киеве: Ермак рассказал, о чем говорили с представителем США

Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, сохранение открытости в отношениях между странами и принципов доверия и взаимного успеха.

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Киеве со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Это был первый визит американского дипломата в Украину.

Об этом Ермак рассказал в Telegram-канале.

"Для нас важно, чтобы Кит Келлог получил полную информацию о ситуации на фронте, об устойчивости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы. Чтобы он увидел это своими глазами и получил все детали", — отметил Ермак.

По его словам, во время визита Келлог услышал брифинги от военного командования и командующих на местах, что позволит оценить реальную ситуацию на поле боя. Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, сохранение открытости в отношениях между странами и принципов доверия и взаимного успеха.

"Важно, как именно завершится эта война. Об этом лично сказал Киту Келлогу. Россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой", — подчеркнул Ермак.

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Он подчеркнул, что ключевым остается принцип "ничего об Украине без Украины", а Киев заинтересован в стратегическом, долгосрочном и всеобъемлющем партнерстве с США.

"Украине нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство. Спасибо за предметную встречу. Работаем дальше, чтобы был справедливый мир", — подытожил Ермак.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев 19 февраля.