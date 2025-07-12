В Китае боятся поражения России в войне против Украины: в ISW объяснили причину

Китай / © pixabay.com

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Пекин не заинтересован в поражении России в войне против Украины, несмотря на заявленный нейтралитет. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Брюсселе 2 июля.

Об этом сообщили аналитики ISW.

«Это противоречит публичным заявлениям КНР о нейтралитете в этой войне», — отметили в ISW.

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Согласно информации, Ван И объяснил, что поражение Москвы открыло бы США путь к более активному противодействию КНР. В то же время он отрицал, что Китай предоставляет России военную или финансовую помощь, намекнув, что если бы это было правдой — РФ уже победила бы. Аналитики отмечают, что эти слова не вошли в официальные отчеты ЕС и Китая.

В МИД КНР не подтвердили и не опровергли эти заявления, а пресс-секретарь Мао Нин лишь повторила, что Пекин «не является стороной в украинском конфликте» и выступает за дипломатию.

«Заявления Ван И разъясняют, что Пекин и Москва рассматривают свое будущее как взаимосвязанное. Это свидетельствует о несостоятельности политики, основанной на отделении России от КНР с целью концентрации внимания на Индо-Тихоокеанском регионе», — добавили в ISW.

Напомним, на прошлой неделе газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) опубликовала пространную статью о том, почему Китай не может позволить себе, чтобы Россия проиграла в Украине.

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Также мы писали, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Китай не стал союзником России, но и не заинтересован в ее поражении.