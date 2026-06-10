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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Китай резко обратился к ЕС из-за России: что возмутило Пекин

Пекин разозлился из-за санкций ЕС и выдвинул Брюсселю жесткое требование.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Флаг Китая.

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай считает, что санкции Евросоюза против их граждан и компаний, введенные из-за поддержки войны РФ в Украине, незаконными. Брюссель призывают воздержаться от ограничений.

Об этом заявил спикер китайского КНР Линь Цзянь во время брифинга, сообщает «Укринформ».

Он подчеркнул, что Пекин «решительно выступает против односторонних санкций». Мол, эти ограничения «не имеют разумных оснований».

Также Линь Цзянь заявил, что КНР неоднократно выражал партнерам из Европы недовольство введенными ограничениями против китайских граждан и компаний. Дипломат возмущенно призвал отказаться от санкционных практик.

«Мы неоднократно выражали европейской стороне серьезные оговорки и призываем Евросоюз воздержаться от новых ограничений, а также исправить ошибочные действия и отозвать незаконные односторонние санкции», — подчеркнул представитель МИД Китая.

Отметим, 10 июня Еврокомиссия предложила 21 пакет санкций против Российской Федерации. В частности, пакет ограничений направлен на энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и впервые рыбалку. ЕС предлагает запретить въезд бывших российских комбатантов на территории стран-членов.

Европа расширяет запрет на транзакции еще на 31 российский банк и 20 банков, криптофирм или платформ.

Напомним, несколько дней назад Politico со ссылкой на получившие издание документы сообщило, что ЕС готовит санкции против четырех китайских компаний . Их подозревают в поддержке войны России против Украины. По данным европейских чиновников, речь идет о фирмах, которые помогают «теневому флоту» страны-агрессорки, поставляют химикаты для оккупантов и компоненты для производства БПЛА.

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Дата публикации
Количество просмотров
776
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