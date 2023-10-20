Китай готов сотрудничать с РФ для содействия переговорам с Израилем и ХАМАС

Китай заявил, что готов поддерживать связь со страной-агрессором Россией, чтобы "сыграть положительную роль" в содействии мирным переговорам между Израилем и ХАМАС.

Об этом заявил специальный посланник Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, сообщает CNN.

По его словам, и Пекин, и Москва "разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины". Причиной конфликта политик называет, что "законные национальные права палестинского народа не были гарантированы".

Чжай Цзюнь говорит, что КНДР обеспокоена "глубоким ухудшением гуманитарной ситуации, вызванной конфликтом". Именно поэтому, отмечает он, Пекин призвал "всех заинтересованных сторон оставаться спокойными и осторожными".

В свою очередь, спецпредставитель РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов подтвердил намерение его страны сотрудничать с Китаем для "скорейшего прекращения огня" между палестинцами и израильтянами и "создание условий для быстрого возвращения на правильный путь в палестинском вопросе".

Как сообщалось, Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ предложил "старому другу" Путину строить "новый мировой порядок". Китайский лидер в своем выступлении не упомянул о войне в Украине или нападении ХАМАС на Израиль, но намекнул на "изменения в глобальном лидерстве".

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