Китай готов сотрудничать с РФ и имеет "последовательную позицию" по отношению к Украине

Китай намерен развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство с Россией.
В то же время, он будет продолжать работать с международным обществом для поиска политического урегулирования «кризиса в Украине».
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, — пишет Укринформ.
Что касается китайско-российских отношений, спикер отметил, что Китай и Оосия «отданы принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между крупными странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».
"Китай готов сотрудничать с Россией и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", — заметил Ван.
В отношении Украины он подчеркнул «последовательную и четкую позицию Китая»: «Мы твердо привержены мирным переговорам и будем продолжать работать с международным обществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании «кризиса в Украине».
Напомним, что ранее в Китае заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны – ни агрессорцы России, ни Украине. Мол, КНР будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".
Но The Washington Post писал, что в опубликованных в Сети секретных документах якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.
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