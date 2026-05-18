Китай готовит захват Тайваня: у Трампа забили тревогу и назвали дату

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Советники президента США Дональда Трампа прогнозируют, что Китай может попытаться захватить Тайвань в течение следующих пяти лет. Такой шаг лидера КНР Си Цзиньпина грозит перекрыть Штатам доступ к микрочипам, необходимым для развития искусственного интеллекта. Американская экономика пока совершенно не готова к подобным последствиям.

Об этом пишет Axios.

Во время визита в Пекин на прошлой неделе Трамп был в восторге от торжественного приема и особого внимания, которое ему продемонстрировал Си. В то же время, как утверждают люди из окружения президента США, за внешним дружелюбием прозвучали довольно жесткие политические сигналы.

Один из советников американского лидера отметил, что Си «пытается перевести Китай в новую позицию, где он говорит: „Мы уже не развивающееся государство. Мы вам ровня. И Тайвань — мой“.

По словам собеседника, «эта поездка показала значительно более высокую вероятность того, что вопрос Тайваня окажется на повестке дня в течение следующих пяти лет».

Советник также обратил внимание на экономические риски для Соединенных Штатов в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Он подчеркнул, что американская цепь поставок микрочипов все еще не является достаточно независимой.

«Для руководителей компаний и фактически для всей экономики нет более важного вопроса, чем поставки чипов», — подчеркнул он.

Несмотря на это, часть американских топ-менеджеров положительно оценила действия Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы, а также его усилия по открытию новых рынков. После поездки некоторые генеральные директора компаний выразили надежду, что их бизнесу удастся получить разрешения на работу в Китае, и отметили роль президента США в переговорах.

Встреча Трампа с Си и заявления о Тайване — что известно

Напомним, во время закрытых переговоров с Трампом в Пекине 14 мая Си заявил, что вопрос Тайваня является важнейшим в двусторонних отношениях. Он строго предупредил: неправильный подход к этой теме угрожает стабильности, может привести к столкновениям и даже к военному конфликту между США и КНР. Аналитики отмечают, что китайский лидер фактически недвусмысленно предостерег Вашингтон «не играть» с этим вопросом.

После визита в Пекин Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости, отметив, что не хочет воевать за тысячи миль от дома, и призвал обе стороны «охладить ситуацию». Он подтвердил, что дискуссия по острову была главным приоритетом для Си, но позиция Вашингтона остается неизменной.

Трамп предположил, что Китай вряд ли нападет на Тайвань во время его президентского срока, оценил уровень безопасности для жителей острова как «нейтральный» и добавил, что потенциальная продажа оружия Тайваню является хорошим козырем для дальнейших переговоров.

