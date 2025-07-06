Китай хочет, чтобы Украина истекала кровью: какие три причины для этого

Путин и Си Цзиньпин / © ТСН.ua

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На этой неделе старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) опубликовала обширную статью о том, почему Китай не может позволить себе, чтобы Россия проиграла в Украине.

Отставной генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан, комментируя эту статью, назвал три причины тому, почему Пекину выгодно, чтобы Украина истекала кровью. Об этом он написал на платформе Substack.

Эксперт соглашается, что стратегическим интересам Китая лучше всего служит длительная война в Украине.

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«Несмотря на заявления Китая о том, что они не являются стороной в войне и что они стремятся к мирным переговорам, (министр иностранных дел КНР) Ван И подтвердил стратегическую призму, через которую Китай действительно смотрит на войну. Их расчет таков: Китаю выгодно продолжение войны в Украине», — пишет аналитик.

Большие выгоды Китая от длительной войны в Украине

Китайские стратеги и политические лидеры однозначно рассматривают войну в Украине как чистый позитивный фактор достижения целей национальной безопасности Китая. Маловероятно, что глава Китая Си Цзиньпин или его стратеги думают о нравственной трагедии войны.

По его мнению, существует три основных причины, по которым Си и его советники рассматривают продолжение войны в Украине как преимущество для Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти элементы преимущества заключаются в стратегической, экономической и идеологической сферах.

Стратегические преимущества

Первое стратегическое преимущество для Китая состоит в том, что война в Украине поглощает значительную часть внимания ключевых лиц, принимающих стратегические решения в Соединенных Штатах. Хотя некоторые комментаторы призвали США сосредоточиться исключительно на вызове, который ставит Китай, перевесило стратегическое мышление, поскольку безопасность в Европе отвечает прямым национальным интересам Соединенных Штатов.

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Но поскольку безопасная, единая и преуспевающая Европа была ключевой стратегической целью Америки с конца Второй мировой войны, подтверждаемой планом Маршалла и созданием НАТО среди многих других инициатив США, это значит, что Штаты должны продолжать инвестировать в оборону Украины.

Каждая минута, которую американские политические и стратегические лидеры тратят на размышления об Украине — это минута, когда они не могут сосредоточиться на китайской угрозе. Каждый доллар, потраченный на военную и экономическую помощь Украине — это доллар, который нельзя инвестировать в защиту западной части Тихого океана от китайской агрессии или финансирование перехода в Индо-Тихоокеанский регион. Хотя уместно, чтобы Америка осуществляла эти (и потенциально растущие) инвестиции в Украину, Китай будет видеть выгоду в том, чтобы они продолжались как можно дольше.

В то же время, поскольку администрация Трампа проводит внешнюю политику, совершенно отличающуюся от администрации Байдена, китайские стратеги, вероятно, сейчас рассматривают войну в Украине как отличный способ подпитать присущее недоверие, которое ключевые чиновники администрации Трампа испытывают к своим европейским союзникам.

Одностороннее решение министра обороны Хегсета на этой неделе заморозить поставки американских боеприпасов в Украину под абсурдным оправданием того, что несколько тысяч артиллерийских снарядов и ракет повлияют на военную готовность США, помогает только Китаю и России. Это удачное стратегическое решение только тогда, когда стратегия направлена на помощь России и Китаю.

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Китайские стратеги также будут рассматривать затягивание войны в Украине как способ удержать европейцев в Европе. Китай почувствовал дискомфорт из-за увеличения развертывания европейских военно-морских и военно-воздушных сил в Тихоокеанском регионе за последние несколько лет. Совсем недавно Королевский флот Британии развернул боевую группу авианосцев в Азии. Хотя война в Украине может не остановить такие развертывания, она может замедлить их темпы.

Хотя Китай с удовольствием торгует с европейскими странами, он не хочет видеть европейские военные силы в том, что считает своим регионом, особенно в таких районах как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море. Продолжение войны в Украине способствует тому, что Китай, по крайней мере, частично достигает этой цели.

Украина как испытательный полигон

Еще одним стратегическим преимуществом для Китая длительной войны в Украине является то, что она создает гигантскую испытательную площадку для китайских идей по поводу предстоящей войны в Тихом океане.

Массированные воздушные атаки России на Украину также окажут влияние на китайские концепции огневых ударов по Тайваню (и любому, кто помогает Тайваню) в будущем.

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Чем дольше идет война в Украине, тем больше китайцы узнают о преимуществах и методах современных интегрированных совместных операций.

Кроме того, по мере того как война продолжается, китайцы все больше осознают необходимость пересмотра качества своего военного командования, его подготовки и образования.

Экономические выгоды

Эксперт напоминает, что с начала широкомасштабного вторжения войск Путина в Украину торговля Китая с Россией значительно выросла.

В 2023 году торговля между Китаем и Россией выросла на 26% по сравнению с предыдущим годом. За это время китайские поставки в Россию выросли на 46%, а российские поставки в Китай — на 13%. Несмотря на западные санкции, Китай стал крупнейшим импортером российских энергоносителей и другого сырья по сниженным ценам, поскольку России больше некому их продавать. В обратном направлении значительно возросли поставки высокотехнологичной продукции, которую Россия больше не может покупать на Западе.

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Это дает Пекину больше рычагов влияния на Россию. Таким образом, это существенно изменило динамику российско-китайских отношений в пользу Китая.

Идеологические преимущества

С точки зрения Пекина, война России в Украине является частью более широкого противостояния, которое такие страны как Китай, Россия и Иран ведут против западного доминирования.

«Война в Украине позволяет Си изображать конфликт как борьбу, навязанную России НАТО и Америкой. Кроме того, с точки зрения Си это оправдывает усиленное внимание к национальной безопасности, повышению политической чистоты высшего гражданского и военного руководства, а также модернизации китайских войск», — пишет Райан.

По его мнению, Китай и Россия являются основными членами нового «авторитарного блока обучения и адаптации», в который также входят Иран и Северная Корея.

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«Сотрудничество между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей растет все быстрее в последние годы, усиливая угрозы со стороны каждой из них в отдельности, а также создавая новые вызовы силе и могуществу США по всему миру», — подчеркнул Мик Райан.