Китай хочет сотрудничать с Францией по войне в Украине

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Пекин будет сотрудничать с Парижем по войне России в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая.

Отмечается, что китайский дипломат обсудил "украинский кризис" (так Пекин называет войну в Украине) с французскими коллегами на встрече 11 марта. Ли Хуэй встретился с заместителем руководителя департамента по вопросам политики и безопасности МИД Франции Джонатаном Лакотом.

Спецпредставитель Китая заявил, что "сейчас самое безотлагательное — охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны".

"Китай готов и дальше поддерживать тесные контакты с Францией по поводу кризиса в Украине", — говорится в сообщении МИД.

В свою очередь представитель МИД Франции подчеркнул, что война в Украине повлияла на европейскую безопасность и международный порядок. Кроме того, по его словам, Париж готов продолжать общаться с Китаем по этому вопросу на всех уровнях.

Как сообщалось, ранее Китай объявил об укреплении дружбы с Россией. Глава МИД КНР Ван И говорит, что Пекин готов работать над созданием новых движущих сил сотрудничества с Москвой.

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