Китай хочет устроить встречу Трампа и Путина, но есть нюанс — WSJ

Китайские дипломаты через посредников предложили команде президента США Дональда Трампа организовать саммит между американским и российским лидерами, а также послать китайских миротворцев в Украину после возможного перемирия.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации журналистов, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Украины Владимира Зеленского. Белый дом уже отверг эту инициативу, назвав ее "нежизнеспособной".

"Китайское предложение не предусматривает никаких обязательств Пекина сократить экономическую поддержку Москвы. С начала полномасштабного вторжения Китай стал важным экономическим партнером России в условиях западных санкций. Только в прошлом месяце лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого оба пообещали углублять двусторонние отношения", - напоминают журналисты.

Эксперты считают, что инициатива Пекина связана с желанием Си Цзиньпина предотвратить возможные экономические санкции со стороны администрации Трампа. В настоящее время США уже ввели дополнительную 10-процентную пошлину на китайские товары из-за роли Китая в кризисе с фентанилом. Трамп угрожает поднять пошлины до 60%.

Напомним, 12 февраля Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В Кремле уже подтвердили это. Президент США после этого позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После инаугурации стороны начали, как выразился Трамп, "серьезные переговоры".

На днях глава Белого дома сообщил в интервью изданию The New York Post, что уже общался с Путиным телефоном, но не сказал, как часто он это делал. О подробностях контактов президент говорить отказался.

Ожидается, что скоро может состояться и личная встреча Трампа с Путиным. В СМИ звучат предположение, что такая встреча возможна до конца февраля или в марте.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора остановить эту бессмысленную войну", — заявил Трамп.

Трамп также анонсировал встречу с Владимиром Зеленским, с которым уже общался по телефону после своей победы на выборах в ноябре. Сам Зеленский планирует встретиться с вице-президентом США Джеймсом Венсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Также в Мюнхене ждут спецпосланника Келлога, который, как он сам объяснил, по возвращении в Вашингтон представит Трампу варианты окончания войны РФ против Украины. Детали плана неизвестны, Келлог сказал, что их объявит сам Трамп.

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