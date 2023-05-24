Китай хочет вывести сотрудничество с Россией на "новый уровень"

В Китае заявили, что готовы работать с Российской Федерацией, чтобы продвигать деловое сотрудничество между двумя странами в разных сферах и вывести его на "новый уровень".

Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Цян во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщает Reuters.

По словам китайского дипломата, прагматичное сотрудничество между Пекином и Москвой демонстрирует "хорошую" тенденцию развития. Мол, масштабы инвестиций между двумя странами постоянно увеличиваются.

Кстати, встреча Ли Цяна и Мишустина состоялась в Пекине. Премьер РФ стал самым высоким российским чиновником, посетившим столицу КНР с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го.

Напомним, 22 мая премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Шанхай, а затем – в Пекин. В последние годы Китай и Россия расширили экономическое сотрудничество и дипломатические контакты, а их стратегическое партнерство стало теснее после начала вторжения Москвы. КНР заявляет, что является нейтральной стороной в этой войне, но до сих пор не осудила действия России.

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