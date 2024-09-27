Китай и Бразилия заявили о создании платформы для "урегулирования украинского вопроса": детали

Китай, Бразилии и другие страны-единомышленники Глобального Юга намерены создать платформу "Друзья мира" для разрешения "украинского кризиса" — войны.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщили в пресс-службе МИД Китая.

Китайский дипломат в кулуарах ООН провел встречу с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом. Ван Й заявил, что Китай, Пакистан и другие страны-единомышленники Глобального юга создадут платформу Друзья мира. Мол, именно это станет попыткой Китая, Бразилии и других стран "добиться мира".

По его словам, "Друзья мира" должна стать открытой платформой, которая "не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог".

"Друзья мира" были созданы во имя мира и должны быть поздравлены международным сообществом. "Друзья мира" стремятся выразить объективный и рациональный голос и играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", — заявляют в китайском МИД.

В свою очередь, главный специальный советник президента Бразилии отметил большое значение Консенсуса из шести пунктов", достигнутого Бразилией и Китаем "по украинскому кризису". По его словам, страны будут в дальнейшем работать вместе, чтобы как "Друзья мира" достигать "общего консенсуса и способствовать" охлаждению ситуации".

Напомним, ранее Китай заявил об "объективной и справедливой позиции" по войне в Украине. Пекин отмечает, что обвинения в адрес страны в поддержке российского вторжения в Украину не имеют оснований.

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