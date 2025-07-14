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Китай и РФ обсудили войну в Украине и отношения с США: что заявил Лавров
Россия и Китай обсудили войну в Украине и связи с США.
Министры иностранных дел России и Китая обсудили свои отношения с Соединенными Штатами и перспективы прекращения войны в Украине, говорится в заявлении министерств иностранных дел Китая и России.
Об этом информирует Reutes.
Министр иностранных дел президента Владимир Путин Сергей Лавров встретился в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И. Лавров должен принять участие во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
"Стороны также обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы урегулирования украинского кризиса", - сообщило российское министерство иностранных дел.
"Было подчеркнуто важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене, в частности в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, G20 и АТЭС", - заявило министерство.
“Тесный контакт между двумя странами преследовал цель №способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и меняющимся миром”, – заявил МИД Китая.
"Стороны также обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы урегулирования украинского кризиса", - сообщил российский МИД.
Напомним, что ранее Ким Чен Ын подтвердил поддержку России в войне с Украиной.
Ким Чен Ын подтвердил безоговорочную поддержку действий России в войне с Украиной во время визита Лаврова в КНДР.