"Китай и РФ придерживаются концепции вечной дружбы" - заявил Си Цзиньпин в преддверии своего визита в Россию

Нынешний визит в Россию Си Цзиньпина направлен на "укрепление дружбы и мира", он готов вместе с Путиным наметить новые планы для развития российско-китайских отношений.

Об этом написал Си Цзиньпин в статье для "Российской газеты" в преддверии своего визита в РФ.

Собрали для вас главные тезисы китайского лидера об отношениях Китая и России.

Китай и Россия - крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии.

Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере. В течение 10 лет двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху.

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.

В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией мы с президентом В.В. Путиным приняли решение продлить и наполнить договор новым содержанием с учетом новых реалий времени.

Стороны тесно взаимодействуют на международной арене и несут большую ответственность как великие державы.

Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве.

Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития, инновационным подходом открывать новые возможности и культивировать новые драйверы. Важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне.

Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране.

Эти отличительные черты Китая сформированы на основе многолетней практики и глубокого обобщения международного опыта. Мы будем решительно продвигать дело китайской модернизации, прилагать усилия для осуществления высококачественного развития, неуклонно расширять внешнюю открытость. Убежден, что это предоставит новые возможности всем странам мира, в том числе России.

Год начинается с весны, а успех - с дела. Есть полные основания полагать, что Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации.

В этой же статье Си Цзиньпин озвучил свое мнение и о войне в Украине. Мол, "Китай занимает объективную и беспристрастную позицию".

Визит Си Цзиньпина в Россию

Риск снабжения Китаем оружия Российской Федерации остается достаточно высоким. Такое мнение высказал руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак.

Также визит лидера Китая в Россию продемонстрирует не союз с Россией, а противостояние США. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

В то же время есть информация, что глава КНР Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабной войны в Украине провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву и встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Война выходит в фазу кульминации: Си Цзиньпин едет к Путину