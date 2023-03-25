Китай и Россия не создали мощные альянсы, но их нельзя воспринимать легкомысленно – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и другие страны Запада являются гораздо более мощной силой, опирающейся на свои многочисленные альянсы.

Их он сравнил с Китаем, Россией и другими странами, считающимися противниками свободного мира.

Об этом он заявил в пятницу во время совместной с премьер-министром Канады пресс-конференции в Оттаве, — пишет Укринформ.

«Мы значительно расширили наши альянсы. Я не видел, чтобы так же было с Китаем, Россией или кем-либо другим в мире», — подчеркнул президент США.

Он добавил, что Североатлантический альянс (НАТО) стал сильнее как никогда. Производительны также форматы G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США с Японией и Южной Кореей.

«Мне сказали мои помощники, что я встретился с 80% мировых лидеров с момента того, как стал президентом. Мы те, кто расширяет альянсы, наши соперники — нет»,- отметил Байден.

Руководитель Белого дома подчеркнул, что не воспринимает Китай или Россию легкомысленно, и они до сих пор обдумывают возможности передачи оружия. Однако, по его словам, Запад объединился значительно в более крупных масштабах, чем эти две страны, и его реакция будет более мощной.

Напомним, что ранее недавний визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву является "тревожным месседжем", считают в Пентагоне. По мнению главы Пентагона, если Китай предоставит материальную поддержку российской стороне, это повлияет на продолжение конфликта и расширит его влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

Но президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву лидеру КНР Си Цзиньпину не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся.

Также прежде всего Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет оказывать РФ военную помощь. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Читайте также:

Байден выразил четкую позицию: мы не будем давить на Украину