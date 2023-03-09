Китай и США – "сиамские близнецы": Пионтковский оценил, передаст ли Пекин оружие Москве

Пекин использует китайско-российскую повестку дня только как инструмент давления на США в глобальном конфликте между государствами.

Китай не решится на серьезные поставки оружия для России, на самом деле эта информация направлена на торг между Пекином и Вашингтоном по ряду политических вопросов.

Об этом российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил в эфире телеканала "Freedom".

Утечку информации о якобы поставках оружия в РФ он назвал "очень сложной игрой Китая".

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"Я убежден, что ни на какие серьезные поставки оружия России Китай не пойдет. Американцы, надо отдать им должное, почти ежедневно предупреждают Китай о жестокой реакции на поставки вооружений, что реакция будет в экономической сфере", — отметил Пионтковский.

Он пояснил, что Китай и США являются "сиамскими близнецами" в экономике. Обе страны очень связаны экономически. И разрыв отношений между ними нанес бы серьезный ущерб американскому потребителю и полностью разрушил бы китайскую экономику.

"Поэтому сейчас идет торг. Китай допускает утечку, что готов оказывать поддержку России военную, якобы торгуясь со США : "Ну, мы готовы этого не делать, но за это уступите нам серьезно в каких-то экономических вопросах". Там игра сложнее, китайско-американская. А китайско-российская повестка дня используется Китаем только как инструмент давления на американцев в их глобальном конфликте", – заверил российский оппозиционер.

Напомним, в конце февраля директор американского ЦРУ Билл Бернс подтвердил информацию СМИ о том, что Китай может передать России летальное оружие для войны против Украины.

По оценкам экс-главнокомандующего Объединенными силами НАТО генерала в отставке Филиппа Бридлава, даже если Китай решится поставлять оружие в РФ, это не изменит ситуацию на поле боя в краткосрочной перспективе.

7 марта в МИД Китая заявили – считают передачу оружия России сопоставимым с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню.

Китай рассекретили - серьезная утечка информации о сотрудничестве с РФ

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