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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Китая есть ключ к влиянию на Москву в войне против Украины – Сикорский

По его словам, результат этого конфликта будет иметь далеко идущие последствия для безопасности в регионе на долгие годы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Китай имеет потенциал изменить свою позицию по поводу российско-украинской войны и повлиять на Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает PAP.

По его словам, результат этого конфликта будет иметь далеко идущие последствия для безопасности в регионе на долгие годы.

"Это определит, например, скатится ли Беларусь в конце концов к "русскому миру" или сможет защитить остатки своей независимости. Это станет точкой отсчета для европейских устремлений Молдовы, Грузии и Армении. Это также повлияет на внешнюю политику важных партнеров в Центральной Азии, которые смотрят на Москву. Европой", - отметил министр.

Сикорский также подчеркнул, что "российский империализм — наш враг" и что "такова наша нынешняя политика относительно режима Путина. Другой не будет".

Ранее Китай отреагировал на заявления Украины о производстве военных товаров для РФ. КНР всячески отвергает заявления Украины о причастности к производству китайскими компаниями военной техники для России, назвав их "безосновательными".

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