Китай имитирует удары по "ключевым целям" Тайваня – в небе заметили 58 самолетов

В Китае продолжаются военные учения вокруг территории Тайваня.

Вооруженные силы Китая смоделировали точные удары по "ключевым целям" Тайваня во время второго дня военных учений вокруг острова. Министерство обороны Тайваня заявило, что по состоянию на полдень воскресенья, 9 апреля, они заметили 58 китайских самолетов.

Об этом сообщает Reuters.

Китай, считающий Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова в субботу, 8 апреля, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась с короткого визита в США.

Китайское государственное телевидение сообщило, что патрулирование и обучение боевой готовности вокруг Тайваня продолжаются.

45 из обнаруженных самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива – неофициальной границы между сторонами – и вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня.

В Тайване заявили, что следят за самолетами, судами и ракетными системами наземного базирования Китая, чтобы реагировать на эти действия.

Reuters, ссылаясь на собственные источники, уточняет, что Китай проводил симуляцию воздушных и морских атак на "иностранные военные цели" в водах около юго-западного побережья Тайваня.

"Тайвань – не единственная их цель. Это очень провокационно", – заявил источник издания.

Министерство обороны Тайваня уточнило, что по состоянию на юг воскресенья, 9 апреля, они заметили 58 китайских самолетов, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H6, а также девять кораблей вокруг Тайваня.

Напомним, США могут оказать военную помощь Тайваню в случае, если Китай начнет вторжение на остров, об этом заявил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Китай непрерывно увеличивает свой оборонный бюджет, что может свидетельствовать о намерениях совершить военную операцию против Тайваня.

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