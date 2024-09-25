Китай, Иран и КНДР помогают России в войне против Украины — Блинкен

Он призвал остановить тех, кто способствует и подпитывает агрессию России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай, КНДР и Иран помогают России вести войну против Украины, поэтому нужно остановить это, чтобы прекратить российскую агрессию.

Об этом он заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине, сообщает Укринформ.

"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны предпринять. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", — заявил Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что Иран снабжает России беспилотниками, а также построил завод на территории РФ для их производства, а несколько недель назад передал баллистические ракеты. Также он напомнил, что КНДР направляет в Россию поезда с оружием и боеприпасами, включая ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.

"Эти действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала РФ и как постоянный член несет особую ответственность за их выполнение", — отметил он.

В свою очередь, Китай поставляет России станки и микроэлектронику для поддержки военных действий, отметил Блинкен. Таким образом он раскритиковал Китай, призывающий к "прекращению поставок оружия в зону конфликта".

"Есть глубокая разница: Россия — это агрессор, Украина — жертва. Россия борется, чтобы завоевывать, Украина борется за выживание. Если другие страны перестанут поддерживать Россию, вторжение Путина скоро закончится. Если не поддерживать Украину, Украина может быстро прекратить существование", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что самый быстрый путь для продвижения мира прост: "Остановить тех, кто способствует и подпитывает агрессию Путина, и требовать справедливого мира с соблюдением принципов Устава Организации Объединенных Наций".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что РФ с помощью Китая снимала АЭС Украины для возможных атак по ним.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные впервые применили в Украине китайские бронемашины.

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