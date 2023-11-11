Китай использует конфликт на Ближнем Востоке, что укрепит свой имидж "честного посредника" — ISW

КНР использует израильско-палестинскую войну, чтобы укрепить свой имидж «честного, ответственного посредника» в отличие от «предвзятых» Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Министерство иностранных дел КНР и государственные пропагандистские издания неоднократно осуждали насилие между Палестиной и Израилем с 7 октября, но никогда не осуждали ХАМАС.

Они неоднократно заявляли, что сутью конфликта является отсутствие палестинского государства и пропагандировали решение о создании двух государств.

Сообщение Китая указывает на то, что он поддерживает Палестину, чтобы получить дипломатическое влияние среди стран Ближнего Востока, симпатизирующих ей.

Дипломатические усилия Пекина в ООН и двустороннем уровне свидетельствуют о попытке создать имидж важного и справедливого посредника на Ближнем Востоке и заручиться поддержкой лидера международной системы.

В частности, МИД и государственные издания, такие как The Global Times, критиковали поддержку США Израиля и повторяли, что у КНР нет «эгоистических интересов» в конфликте и стремится установить мир и справедливость.

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Представители КНР также обсудили израильско-палестинский конфликт с Соединенными Штатами, ЕС и странами Ближнего Востока, включая Оман, Саудовскую Аравию, Иорданию и ОАЭ.

1 ноября КНР взяла на себя председательство в Совете Безопасности ООН и заявила, что ее приоритетом в этой роли будет содействие прекращению огня и прекращение войны Израиля и ХАМАС, предотвращение дополнительных жертв среди гражданского населения, предотвращение более масштабных гуманитарных катастроф., и предотвратить возникновение конфликта.

В то же время, КНР продолжила развертывание военно-морских сил на Ближнем Востоке во время войны Израиля и ХАМАС, возможно, как средство усиления своего влияния на Ближнем Востоке.

44-я оперативная группа по сопровождению PLAN завершила обычную миссию по сопровождению в Аденском заливе 2 октября, но осталась неподалеку, чтобы совершить серию «визитов доброй воли» в Оман, Кувейт, Катар и ОАЭ до 3 ноября.

«Отъезд оперативной группы 3 ноября делает маловероятным, что ее расширенное присутствие имело целью реагировать на непредвиденные ситуации, связанные с израильско-палестинским насилием, поскольку насилие все еще продолжается. Создание военно-морских объектов КНР на Ближнем Востоке будет способствовать предстоящему развертыванию PLAN», — говорится в сообщении ISW.

Отношение Китая к войне Израиля с ХАМАС

На следующий день после нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября, в Министерстве иностранных дел Китая выразили обеспокоенность "эскалацией между Израилем и Палестиной", а вскоре глава МИД Китая Ван И заявил, что действия Тель-Авива вышли "за пределы самообороны" и " нарушают основные нормы международного права”.

После этого Китай опрокинул шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасений, что конфликт между ХАМАСом и Израилем может перерасти в мировую войну.

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство, назвав это "фундаментальным выходом" из войны.

Напомним, глава политбюро террористической организации ХАМАС поблагодарил Россию и Китай за их поддержку на Совбезе ООН.

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