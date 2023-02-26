Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины — ЦРУ

Директор ЦРУ Билл Бернс подтвердил возможность того, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины.

Об этом пишет CBS News.

"Мы уверены, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления летального оборудования", — сказал Бернс.

Открытие того, что президент Китая Си Цзиньпин планирует эту эскалацию, является резким изменением по сравнению с предварительными оценками администрации президента Джо Байдена. Ранее в этом месяце Бернс сказал студентам Джорджтаунского университета, что Си «очень неохотно предоставлял России то летальное оружие для использования в Украине, в котором россияне очень заинтересованы».

Бернс подчеркнул, что Китай еще не принял решение о передаче летальной помощи России и пролил свет на логику решения администрации Байдена обнародовать эту разведку.

"Мы также не видим, что окончательное решение еще принято, и мы не видим фактических доказательств поставки летального оборудования", – сказал Бернс. «И потому, я думаю, министр Блинкен и президент сочли важным четко объяснить, какими будут последствия этого».

Бреннан спросил, является ли цель администрации путем обмена данными ЦРУ сдержать Китай от принятия решения о передаче летальной помощи. Бернс подтвердил, что это такой план, добавив, что предоставление Си Цзиньпином «было бы очень рискованной и неразумной ставкой».

Напомним, что ранее ведущее германское СМИ сообщило, что Китай может поставлять оружие России. В то же время в КНР правительство опровергло такую информацию СМИ и заявило, что не собирается вступать в этот конфликт.

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