Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины — ЦРУ

Директор ЦРУ Билл Бернс подтвердил возможность того, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины.
Об этом пишет CBS News.
"Мы уверены, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления летального оборудования", — сказал Бернс.
Открытие того, что президент Китая Си Цзиньпин планирует эту эскалацию, является резким изменением по сравнению с предварительными оценками администрации президента Джо Байдена. Ранее в этом месяце Бернс сказал студентам Джорджтаунского университета, что Си «очень неохотно предоставлял России то летальное оружие для использования в Украине, в котором россияне очень заинтересованы».
Бернс подчеркнул, что Китай еще не принял решение о передаче летальной помощи России и пролил свет на логику решения администрации Байдена обнародовать эту разведку.
"Мы также не видим, что окончательное решение еще принято, и мы не видим фактических доказательств поставки летального оборудования", – сказал Бернс. «И потому, я думаю, министр Блинкен и президент сочли важным четко объяснить, какими будут последствия этого».
Бреннан спросил, является ли цель администрации путем обмена данными ЦРУ сдержать Китай от принятия решения о передаче летальной помощи. Бернс подтвердил, что это такой план, добавив, что предоставление Си Цзиньпином «было бы очень рискованной и неразумной ставкой».
Напомним, что ранее ведущее германское СМИ сообщило, что Китай может поставлять оружие России. В то же время в КНР правительство опровергло такую информацию СМИ и заявило, что не собирается вступать в этот конфликт.
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