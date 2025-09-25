Флаг Китая / © Associated Press

Для китайцев важнее станет, как перехитрить президента США Дональда Трампа, чем спасти диктатора Путина.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

«Сейчас начинается сезон американо-китайских переговоров. Запланирован ряд встреч, которые могут длиться месяц или дольше. Трамп в начале года планирует посетить Пекин, а затем пригласит Си Цзиньпина в Вашингтон», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас для Китая главный упор именно на отношениях с Соединенными Штатами.

«Пекин может получить от этих переговоров гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов для России. Для китайцев важнее, как обмануть Трампа, чем спасти Путина. В то же время, перехитрить Трампа из-за влияния на Путина — это также возможный сценарий», — отметил Горбач.

Он добавил, что Китай способен использовать тему российско-украинской войны в качестве разменной монеты в переговорах с США, чтобы выторговать экономические преференции или уступки.

Я не говорю, что именно так и будет. Но вероятность такого развития событий достаточно высока», — подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский подчеркнул, что Китай имеет решающее влияние на Россию и способен остановить ее агрессию против Украины.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прилагают максимум усилий для того, чтобы «урегулировать ситуацию между Россией и Украиной».