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Китай на Совбезе ООН призвал Украину и Россию к переговорам

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Китай на Совбезе ООН призвал Украину и Россию к переговорам

Фото: Getty Images

Представитель Китая не осудил ракетный террор со стороны России

Представитель Китая после очередного ракетного удара России по Украине, призвал стороны срочно сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и ядерный кризис.

Об этом во время Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при этой организации Генг Шуанг, сообщает Укринформ.

Представитель заявил, что только переговоры могут сдвинуть ситуацию с места. "Стороны должны начать прямое взаимодействие, вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее", — сказал представитель КНР.

Он добавил, что международное сообщество должно способствовать началу диалога, чтобы предотвратить ядерный кризис. "Мы еще раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля", — указал представитель КНР.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель США на Совбезе ООН заявила, что Россия идет на эскалацию конфликта из-за поражений на поле боя.

Также мы информировали, что Франция и Нидерланды заявили, что российские ракетные атаки против Украины не могут оставаться безнаказанными.

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Дата публикации
Просмотры
3368
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