Китай на Совбезе ООН призвал Украину и Россию к переговорам

Представитель Китая после очередного ракетного удара России по Украине, призвал стороны срочно сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и ядерный кризис.

Об этом во время Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при этой организации Генг Шуанг, сообщает Укринформ.

Представитель заявил, что только переговоры могут сдвинуть ситуацию с места. "Стороны должны начать прямое взаимодействие, вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее", — сказал представитель КНР.

Он добавил, что международное сообщество должно способствовать началу диалога, чтобы предотвратить ядерный кризис. "Мы еще раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля", — указал представитель КНР.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель США на Совбезе ООН заявила, что Россия идет на эскалацию конфликта из-за поражений на поле боя.

Также мы информировали, что Франция и Нидерланды заявили, что российские ракетные атаки против Украины не могут оставаться безнаказанными.

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