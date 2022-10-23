Китай на Совбезе ООН заявил, что следует защитить гражданскую инфраструктуру в Украине от обстрелов

Китай подчеркнул необходимость защиты гражданского населения и объектов инфраструктуры в Украине, подвергающихся постоянным обстрелам.

Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан, пишет Укринформ.

Китайское чиновник сказал, что «стороны должны способствовать эвакуации населения и оказывать ему гуманитарную помощь».

А критически важная инфраструктура, например атомные электростанции, энергетические трубопроводы и мосты, имеющая огромное значение для общественной безопасности и социальной стабильности, не должна становиться объектом военных атак.

Также Китай сопереживает украинскому народу, который предстал перед трудностями.

С приближением зимы миллионы людей, особенно уязвимые группы населения, такие как женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания своих основных средств к существованию.

Китай призывает международное сообщество продолжать оказывать помощь Украине.

«Как ответственная страна Китай будет играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам и вносит значительный вклад в смягчение гуманитарного кризиса», — резюмировал дипломат.

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Отношения Китая и России

Китай относится к России как к своему вассалу. Если в России начнутся процессы распада, Китай будет заинтересован в создании на ее землях нескольких марионеточных государств, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Но пока Пекин незаинтересован в поражении Москвы в войне с Украиной.

Добавим, хотя в США и не видят признаков того, что Китай помогает в войне России против Украины, в Еврокомиссии говорят, что Пекин и Турция помогают Москве обходить санкции.

Ранее постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Лю Цзеи из акклив использовал все дипломатические средства для прекращения любых боевых действий на территории Украины и способствовать мирным переговорам.

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