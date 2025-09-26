Китай назвал очень неожиданную причину войны в Украине

Китай. / © Associated Press

Войну России в Украине повлекли за собой противоречия в сфере безопасности в Европе, которые должны урегулировать европейские страны. «Перевод ответственности» на Китай не решит проблем.

Об этом на брифинге заявил спикер китайского МИД Го Цзякунь, комментируя заявления Запада о том, что КНР может оказывать давление на Россию, сообщает "Укринформ".

"Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис" (так Китай называет войну в Украине - Ред.), ни ее участником", - подчеркнул Го.

Он назвал КНР "ответственным великим государством", которое всегда "придерживается объективной и беспристрастной позиции". По его словам, Пекин "активно способствует примирению и переговорам".

Дипломат подчеркнул, что это не Китай не желает прекращения конфликта, разжигает его и даже наживается на этом, а другие стороны. Мол, "переложение ответственности на Китай не решит вопрос". В то же время, добавил Го, Пекин поддерживает более активное участие ЕС в поиске политического урегулирования.

"Корни "украинского кризиса" находятся в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе. Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы", - заявил представитель МИД Китая.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что без помощи Китая Россия — ничто. По его словам, Пекин оказывает решающее влияние на Москву и способен остановить ее агрессию против Украины.

